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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 10:01
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Uşak’ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan otomobili, Ankara-İzmir kara yolu Susuz Köyü Kavşağı'nda durdurdu.

Aramalarda, kağıda emdirilmiş 3 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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