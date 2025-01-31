Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan otomobili, Ankara-İzmir kara yolu Susuz Köyü Kavşağı'nda durdurdu.
Aramalarda, kağıda emdirilmiş 3 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Aramalarda, kağıda emdirilmiş 3 bin 500 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.