Siirt’te deprem izolatörlü hastane inşaatı devam ediyor

Siirt Çevre Yolu üzerinde, yatay mimariye uygun olarak zemin + 4 kat şeklinde inşa edilen ve akıllı hastane modeliyle tasarlanan modern sağlık kompleksi, en son teknolojiyle donatılıyor. 386 deprem izolatörü üzerine inşa edilen hastane, 70 bin metrekare arsa üzerinde yükselirken, 89 bin 749 metrekare kapalı alan ve 16 bin 782 metrekare yeşil alana sahip olacak.



Kaba inşaatın yüzde 95'i tamamlanan projede; 16 ameliyathane, 155 poliklinik odası ve yoğun bakım servislerinin yanı sıra 225'i kapalı olmak üzere toplam 884 araç kapasiteli otopark yer alacağı belirtildi.



Modern ve donanımlı sağlık hizmetleri sunacak olan Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, tamamlandığında bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstleneceği ifade edildi.