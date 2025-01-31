Kayseri’de sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Silahtar Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonda, 1. derece sit alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan M.Y, M.B, E.B. ve C.B. suçüstü yakalandı.Yapılan aramada, invertör, 3 akü, 15 metre kablo, darbeli matkap, 6 matkap ucu, 2 gaz maskesi, makara sistemi ve 57 muhtelif malzeme ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.