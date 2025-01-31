Kastamonu’da aranan 82 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 82 kişi yakalandı.



Yakalanan şahıslardan, 3 yıl 4'er ay hapis cezası ile aranan İ.D., G.Ö.D., M.A.T., M.K. ve S.İ., 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.Y., 9 ay hapis cezası ile aranan C.E., 10 ay hapis cezası ile aranan G.C., 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan F.A., 9 ay hapis cezası ile aranan Ö.A. tutuklandı.