31 Ocak 2025, Cuma
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İstanbul'da sahte alkolden 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 10:25
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İstanbul’da sahte alkolden 1 kişi hayatını kaybetti

Fatih'te iddiaya göre, sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıstan alkol alan evli ve 5 çocuk babası yabancı uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahi'nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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