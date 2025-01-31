6 yıl önce öldürülmüştü! Katili eski eşinin sevgilisi çıktı
Gaziantep'te 6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir isimli vatandaşı, eski eşinin sevgilisinin boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili itiraf talihsiz adamın kızından geldi.
Gaziantep'te 6 yıl önce evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in (48), eski eşi E.U.'nun sevgilisi Ş.A. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, 2019 yılında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Karademir'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen ekipler, içeriye girince Karademir'in cansız bedenini buldu. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karademir'in eski eşi E.U.'nun sevgilisi Ş.A. ile birlikte cinayetten 1 yıl sonra evini satıp Karabük'e taşındığı tespit etti.
İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan E.U., kızı N.K. ve Ş.A., polis ekipleri tarafından çapraz sorguya alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, olay anında evde olmadıklarını söyledi. Ancak polis ekipleri teknik çalışma sonucu 3 şüphelinin de Cengiz Karademir'in cesedinin bulunduğu gün evde olduğunu belirledi. Bunun üzerinde Adli Tıp Kurumu'ndan istenen ek raporda Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.
KIZI İTİRAF ETTİ
Yapılan sorgu ve araştırmalarda Cengiz Karademir ile eski eşi E.U. arasında uzun zamandır maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu ve kızı N.K.'nin annesinin sevgilisi Ş.A.'nın, babası Cengiz Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., Ş.A. ve N.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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