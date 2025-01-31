6 yıl önce öldürülmüştü! Katili eski eşinin sevgilisi çıktı

Cinayete kurban giden Cengiz Karademir (DHA)

İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan E.U., kızı N.K. ve Ş.A., polis ekipleri tarafından çapraz sorguya alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, olay anında evde olmadıklarını söyledi. Ancak polis ekipleri teknik çalışma sonucu 3 şüphelinin de Cengiz Karademir'in cesedinin bulunduğu gün evde olduğunu belirledi. Bunun üzerinde Adli Tıp Kurumu'ndan istenen ek raporda Cengiz Karademir'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.