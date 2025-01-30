Sürücüler dikkat! Son tarih 31 Ocak! UTTS başvuruları sürüyor

CUMARTESİ 00.00'DA SONA ERİYOR



Yapılan açıklamaya göre, mükelleflerin, herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 24.00'e kadar utts.gov.tr adresinden UTTS'ye kaydolarak belirtilen banka hesaplarına ödeme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.



KAYDOLMAYANLARA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI UYGULANABİLECEK



31 Ocak 2025 tarihine kadar utts.gov.tr üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlama hakkına sahip olabilecekler. Bu tarihten itibaren akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak ve taşıt sahiplerinin vergi indiriminden faydalanmaları mümkün olmayacak. Belirlenen süre içinde kayıt ve montaj işlemlerini tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen tutarda özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Ayrıca Taşıt Tanıma Okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yapmayan akaryakıt istasyonlarının ise her bir ihlal tespiti durumunda 280 bin TL özel usulsüzlük cezası ile karşılaşma riski bulunuyor.