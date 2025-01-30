Cinayetin ardından ev ekipler tarafından kapatıldı. (DHA)

KIZINA "ANNEN BENİ ALDATTI" DEDİ

Evde devam eden kavgada Ayşe Duran, Emrah Duran'ın kendisini uyandırdığını telefonu alıp kayıtlı olmayan numarayı kendisine sorduğunu, numaranın kime ait olduğunu bilmediğini söylemesi ile tekrar tartıştıklarını dile getirdi. Eşinin evde bulunan 2 kızından birini uyandırdığını ve "Annenin beni bununla aldattı" diyerek bağırdığını ifade etti.

"SEN SIKMAZSAN BEN SIKACAĞIM"

Aradığı numaranın kullanılmadığını öğrenen Emrah Duran'ın kendisine, 'Sen numarayı bilinçli kapattırdın' dediğini ifadesinde belirten Ayşe Duran, daha sonra yatak odasına giderek intihar etmek amacıyla silahı aldığını, kendine doğrulttuğu sırada eşinin geldiğini ve 'Sen bir şey yapmazsın, o silahı alayım, sen o zaman gör" dediğini ve salona geldiklerinde eşinin 'Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım' dediğini anlattı.

Kızları "Anne yapma" dediğini bu yüzden vazgeçtiğini, eşinin evdeki ikinci silahı almak amacıyla yatak odasına yöneldiği sırada gözünü kapatıp, rastgele ateş açtığını ve eşinin yere düştüğünü söyledi.

"PİŞMANIM"

Ayşe Duman'ın eşini öldürmek amacıyla vurmadığını belirterek daha önce yaptıkları nedeniyle defalarca affettiğini söyleyen Ayşe Duran'ın 'Sadece huzurlu ve mutlu bir yuvam olsun istedim; çok pişmanım' dediği ifadesinde yer aldı.