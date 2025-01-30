Kıskançlık kavgası acı bitti: Kadın kocasını öldürdü
Kocaeli'de eşler arasındaki kıskançlık cinayetle bitti. Eğlence mekanında tartışmaya başlayan Emrah Duran (42) ve eşi Ayşe Duran'ın (43) kavgası evde de devam etti. Yaşanan tartışmada Ayşe Duran, eşine evde bulduğu tabancayı doğrultarak ateş etti. Olayda Emrah Duran hayatını kaybederken eşinin verdiği ifade pes dedirtti. Ayşe Duran tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İzmit'te bir eğlence mekanında başlayan kavga acı sonla bitti. Bir mekana eğlenmeye giden Emrah Duran (42) ve Ayşe Duran (43) çifti kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Karı kocanın tartışması evde de devam edince kavga gittikçe büyüdü. Yaşanan gerginlikte Ayşe Duran (43), evde bulduğu tabancayı eşine doğrulttu ve rastgele ateş ettiğini belirterek Emrah Duran'ı yaraladı.
TUTUKLANDI
Ayşe Duman, eşi Emrah Duran'ın hedef alarak silahla ağır yaraladı. Yaşanan olay sonrası Ayşe Duran kendini ihbar ederek 112 ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirtti. Eşinin ölümüne neden olan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.
KISKANÇLIK KAVGASI KANLI BİTTİ
Eşini öldüren Ayşe Duran'ın verdiği ifadesinde eşiyle eğlence mekanına gittiklerini, eşinin alkol aldığını ve tartışmada eşinin, etraftaki erkeklerin kendisine baktığını ileri sürerek kıskandığını belirtti. İfadesinin devamında eğlence mekanında çıkıp araca bindiklerini, eşinin ısrarlı isteği ile cep telefonunu verdiğini ve tartışmanın sürdüğünü aktaran Aysel Duran, Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki evlerine geldiğine yatıp uyuduğunu belirtti.
KIZINA "ANNEN BENİ ALDATTI" DEDİ
Evde devam eden kavgada Ayşe Duran, Emrah Duran'ın kendisini uyandırdığını telefonu alıp kayıtlı olmayan numarayı kendisine sorduğunu, numaranın kime ait olduğunu bilmediğini söylemesi ile tekrar tartıştıklarını dile getirdi. Eşinin evde bulunan 2 kızından birini uyandırdığını ve "Annenin beni bununla aldattı" diyerek bağırdığını ifade etti.
"SEN SIKMAZSAN BEN SIKACAĞIM"
Aradığı numaranın kullanılmadığını öğrenen Emrah Duran'ın kendisine, 'Sen numarayı bilinçli kapattırdın' dediğini ifadesinde belirten Ayşe Duran, daha sonra yatak odasına giderek intihar etmek amacıyla silahı aldığını, kendine doğrulttuğu sırada eşinin geldiğini ve 'Sen bir şey yapmazsın, o silahı alayım, sen o zaman gör" dediğini ve salona geldiklerinde eşinin 'Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım' dediğini anlattı.
Kızları "Anne yapma" dediğini bu yüzden vazgeçtiğini, eşinin evdeki ikinci silahı almak amacıyla yatak odasına yöneldiği sırada gözünü kapatıp, rastgele ateş açtığını ve eşinin yere düştüğünü söyledi.
"PİŞMANIM"
Ayşe Duman'ın eşini öldürmek amacıyla vurmadığını belirterek daha önce yaptıkları nedeniyle defalarca affettiğini söyleyen Ayşe Duran'ın 'Sadece huzurlu ve mutlu bir yuvam olsun istedim; çok pişmanım' dediği ifadesinde yer aldı.