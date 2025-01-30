Adana’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen 28 şüphelinin kimliklerini tespit etti.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı yakalandı.



Adreslerde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1'i otomatik 4 tabanca, 1 av tüfeği, 118 mermi ve 138,5 gram esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü savcılıkça salıverildi, 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İkametlerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon polis kamerasınca görüntülendi.

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