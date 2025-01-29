29 Ocak 2025, Çarşamba
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Çorum'da köprüden aşağı düşen vatandaş yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 09:32 Güncelleme: 29.01.2025 09:33
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Çorum’da köprüden aşağı düşen vatandaş yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde dengesini kaybedip köprüden aşağı düşen vatandaş yaralandı.

Olay, Alaca ilçesi Onbaşılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprünün üzerinde yürüyen Ahmet A. dengesini kaybederek aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞEN VATANDAŞ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü alandan çıkartılan Ahmet A., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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