29 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri Ardahan'ın Göle ilçesi buz kesti: Eksi 32,3

Ardahan'ın Göle ilçesi buz kesti: Eksi 32,3

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 11:46
ABONE OL
Ardahan’ın Göle ilçesi buz kesti: Eksi 32,3

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan, kış sezonunun en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 32,3 derece ile bölgenin en soğuk ilçesi oldu. Ağaçlarda ve çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışının etkisini kaybettiği bölge Sibirya soğuklarına teslim oldu. Bölge, kış mevsiminin en soğuk gecesini yaşadı. Meteoroloji verilerine göre bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesinde sıfırın altında 32,3 derece olarak ölçüldü.

ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİ BUZ KESTİ

Soğuk hava Ardahan merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu. Meteoroloji ölçümlerine göre dün gece Ardahan'da en düşük sıcaklık eksi 23,7 derece olarak belirlenirken, Damal'da eksi 18, Göle'de eksi 32,3, Hanak'ta eksi 23,6, Posof'ta ise eksi 12 derece olarak tespit edildi.

Sürücüler, park halindeki araçlarını çalıştırmak için uzun süre uğraştı. Ağaçlar, kırağıdan beyaza bürünürken, çeşmeler buz tuttu, uzun sarkıtlar oluştu.

Donan araçlarını çalıştırmak için uzun uğraşlar veren bazı vatandaşlar, "Kış kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Şu anda yaşamak çok zor, sabah saatlerinde çalışmayan araçlarımızı takviye yaparak çalıştırabiliyoruz" dedi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör