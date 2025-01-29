2 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı! Küçük çocuğun yardımına ilk annesi koştu | Gözyaşları içinde sağlık ocağına götürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir annenin yaşadığı panik dolu anlar, kameralara yansıdı. 2 yaşındaki oğluyla birlikte sokakta yürüyen Semanur U., aniden bir motosikletin çarpmasıyla çocuğunu yerde yaralı halde buldu. Oğlunu kucağına alan anne, zaman kaybetmeden sağlık ocağına koştu. Motosiklet sürücüsü de annenin bebek arabasındaki diğer çocuğunu alarak peşinden gitti.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yiğit O. (17) yönetimindeki 16 BKU 829 plakalı motosiklet, annesiyle yol kenarında yürüyen 2 yaşındaki Eymen U.'ya çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, olay anını gören anne büyük panik yaşadı. Oğlunu kucağına alarak sağlık ocağına koşan anneye, motosiklet sürücüsü de bebek arabasındaki diğer çocuğu taşıyarak eşlik etti.

2 yaşındaki çocuğuna motosiklet çarptı (DHA)

Sağlık ocağında görevli doktor ve hemşireler, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eymen U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ve annenin çaresizce çocuğunu sağlık ocağına taşıdığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yetkililer olayla ilgili tahkikat başlatırken, motosiklet sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Kazanın nasıl gerçekleştiği detaylı olarak incelenirken, yaşanan bu anlar izleyenlerin yüreğini burktu.