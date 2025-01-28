Şanlıurfa’da heyelan paniği: Kaya parçaları yolu kapattı

Olay Şanlıurfa'nın Birecik-Halfeti sahil yolunda meydana geldi. Yol üzerindeki yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları ana yola düştü. Kopan parçalar büyük bir paniğe neden olurken şans eseri herhangi bir aracın ya da yayanın geçmemesi olası bir felaketi önledi.

Sabah'ta yer alan habere göre çevredeki vatandaşlar heyelanı belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil yoluna gelen Birecik Belediyesi ekipleri düşen kaya ve toprak parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.