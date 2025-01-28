Şanlıurfa'da heyelan paniği: Kaya parçaları yolu kapattı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Halfeti sahil yolunda heyelan meydana geldi. Yol üzerindeki yamaçtan kaya parçaları düşerken şans eseri yoldan herhangi bir kişinin geçmemesi büyük bir felaketi önledi. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.
Olay Şanlıurfa'nın Birecik-Halfeti sahil yolunda meydana geldi. Yol üzerindeki yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları ana yola düştü. Kopan parçalar büyük bir paniğe neden olurken şans eseri herhangi bir aracın ya da yayanın geçmemesi olası bir felaketi önledi.
Sabah'ta yer alan habere göre çevredeki vatandaşlar heyelanı belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil yoluna gelen Birecik Belediyesi ekipleri düşen kaya ve toprak parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.