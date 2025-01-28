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Şanlıurfa'da heyelan paniği: Kaya parçaları yolu kapattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 16:27
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Şanlıurfa’da heyelan paniği: Kaya parçaları yolu kapattı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Halfeti sahil yolunda heyelan meydana geldi. Yol üzerindeki yamaçtan kaya parçaları düşerken şans eseri yoldan herhangi bir kişinin geçmemesi büyük bir felaketi önledi. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay Şanlıurfa'nın Birecik-Halfeti sahil yolunda meydana geldi. Yol üzerindeki yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları ana yola düştü. Kopan parçalar büyük bir paniğe neden olurken şans eseri herhangi bir aracın ya da yayanın geçmemesi olası bir felaketi önledi.

Sabah'ta yer alan habere göre çevredeki vatandaşlar heyelanı belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil yoluna gelen Birecik Belediyesi ekipleri düşen kaya ve toprak parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Birecik-Halfeti sahil yolunda heyelan meydana geldi. (A Haber arşiv)Birecik-Halfeti sahil yolunda heyelan meydana geldi. (A Haber arşiv)

DAHA ÖNCEDE HEYELAN OLMUŞTU

Birecik-Halfeti sahil yolunda bugün meydana gelen heyelanın daha önce de meydana geldiği öğrenildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemlerini arttırırken kaya parçalarını kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

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Şanlıurfa’da heyelan paniği: Kaya parçaları yolu kapattı Şanlıurfa’da heyelan paniği: Kaya parçaları yolu kapattı Şanlıurfa’da heyelan paniği: Kaya parçaları yolu kapattı
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