28 Ocak 2025, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak tarihi eser kazısı: 4 şüpheli yakalandı

Kaçak tarihi eser kazısı: 4 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 10:34
ABONE OL
Kaçak tarihi eser kazısı: 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarihi eser arayan 4 şüpheli kazı çalışması yaparken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde kaçak kazı çalışmasının yapıldığı ihbarını alarak harekete geçti. Yapılan baskında kazı yapılan bölge tespit edildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 şüpheli, tarihi eser bulmak için ilçede kaçak kazı çalışması başlattı. Ekiplerin kaçak kazı yapıldığına dair edindiği bilgilere göre 4 şüphelinin kazı yaptığı alan tespit edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli'de düzenlediği operasyon kapsamında şüpheliler suçüstü yakalandı.

Mersin'de düzenlenen kaçak kazı operasyonunda çok sayıda malzeme ve ekipman ele geçirildi. (İHA)Mersin'de düzenlenen kaçak kazı operasyonunda çok sayıda malzeme ve ekipman ele geçirildi. (İHA)

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Başlatılan operasyon kapsamında 4 şüphelinin kazı sırasında kullandığı çok sayıda malzeme ele geçirilirken gözaltına alınmalarının ardından adli işlemler için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaçak tarihi eser kazısı: 4 şüpheli yakalandı Kaçak tarihi eser kazısı: 4 şüpheli yakalandı Kaçak tarihi eser kazısı: 4 şüpheli yakalandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör