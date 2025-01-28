Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 şüpheli, tarihi eser bulmak için ilçede kaçak kazı çalışması başlattı. Ekiplerin kaçak kazı yapıldığına dair edindiği bilgilere göre 4 şüphelinin kazı yaptığı alan tespit edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli'de düzenlediği operasyon kapsamında şüpheliler suçüstü yakalandı.