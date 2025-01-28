Kaçak tarihi eser kazısı: 4 şüpheli yakalandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde tarihi eser arayan 4 şüpheli kazı çalışması yaparken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde kaçak kazı çalışmasının yapıldığı ihbarını alarak harekete geçti. Yapılan baskında kazı yapılan bölge tespit edildi ve şüpheliler gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 şüpheli, tarihi eser bulmak için ilçede kaçak kazı çalışması başlattı. Ekiplerin kaçak kazı yapıldığına dair edindiği bilgilere göre 4 şüphelinin kazı yaptığı alan tespit edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli'de düzenlediği operasyon kapsamında şüpheliler suçüstü yakalandı.