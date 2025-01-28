Bursa’da korkunç olay! Baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı

Bursa'da bir baba 2 çocuğunu rehin aldı

Olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürüttü.

24 SAATİN SONUNDA İKNA OLDU

24 saati aşkın süren ikna çalışmalarının ardından şahıs polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı ve 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

KUNDAKLADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Hüseyin G.'nin Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.