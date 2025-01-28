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Bursa'da korkunç olay! Baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 23:28 Güncelleme: 28.01.2025 16:07
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Bursa’da korkunç olay! Baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evi kundakladığı iddia edilen şüphelinin, saatler önce evi benzin dökerek yaktığı görüntüler oraya çıktı. Öte yandan, şahıs 24 saati aşkın ikna çalışmalarının ardından polise teslim oldu.

Dün saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta evi kundaklayan Hüseyin G. (45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

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İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tespit etti. Eve giden ekipleri görünce kapıyı kilitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı.

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Olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürüttü.

24 SAATİN SONUNDA İKNA OLDU
24 saati aşkın süren ikna çalışmalarının ardından şahıs polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı ve 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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KUNDAKLADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Hüseyin G.'nin Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

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Bursa’da korkunç olay! Baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı Bursa’da korkunç olay! Baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı Bursa’da korkunç olay! Baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı

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