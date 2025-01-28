Balıkesir'de apartmanda yangın! 1 kişi öldü itfaiye eri 10 metreden düştü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 58 yaşındaki Cengiz Arı yaşamını yitirdi. Yangına müdahale ederken 3. kattan havalandırma boşluğuna düşen itfaiye eri Hüsnü Bozdağ ise yaralandı.
Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'taki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki boş dairede saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.
DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, 3'üncü kattaki dairede yalnız yaşayan Cengiz Arı, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Arı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Arı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
10 METREDEN DÜŞTÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Müdahale sırasında binanın 3'üncü katından, yaklaşık 10 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşen itfaiye eri Hüsnü Bozdağ, ağır yaralandı. Bozdağ, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.