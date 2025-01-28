28 Ocak 2025, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 09:40
ABONE OL
Aydın’da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Didim ilçesi açıklarındaki hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 37 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aydın’da 37 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’da 37 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör