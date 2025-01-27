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Samsun'da 30 bin sentetik ecza ele geçirildi: 5 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 12:23 Güncelleme: 27.01.2025 12:23
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Samsun’da 30 bin sentetik ecza ele geçirildi: 5 gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 bine yakın sentetik ecza ile yakalanan 5 kişi gözaltı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucu 29 bin 696 adet sentetik ecza ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen S.Y. (34), D.S.U. (33), M.T.G. (25), A.G. (45) ve A.E.K. (22) gözaltına alındı.

SAMSUN'DA 30 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma devam ediyor.

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