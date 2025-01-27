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Kardeş dehşeti! Tartıştığı ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 27.01.2025 23:48
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Kardeş dehşeti! Tartıştığı ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan tartışmada kardeşi Alaattin Özer (50) tarafından odunla darbedildi. Tedavi altına alınan ağabey Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Alaattin Özer, yolda bulduğu odun parçasıyla ağabeyini darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine oadrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı ağabey Özer'i, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kardeş dehşeti! Tartıştığı ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü Kardeş dehşeti! Tartıştığı ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü Kardeş dehşeti! Tartıştığı ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü

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