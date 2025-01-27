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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 07:58 Güncelleme: 27.01.2025 18:08
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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi geçişlerine çift taraflı yeniden açıldı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Boğaz'daki kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine, transit gemi trafiği saat 16.30'da güney-kuzey, saat 17.45'te kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü yeniden açıldı

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