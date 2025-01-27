Beyoğlu'nda yangın paniği: Çok sayıda ekip sevk edildi
Beyoğlu Asmalımescit'te 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Alevlerin eksi 2'nci kattı çıktığı belirtilirken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde bulunan çalışanlar hızla binayı boşaltırken yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Beyoğlu Asmalımescit'te saat 13:45 sıralarında yangın paniği yaşandı. Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelin iddiaya göre eksi 2'nci katında bulunan saunanın elektrik panosundan alevlerin yükseldiği belirtildi. Otelde bulunan çalışanlar hızla binayı terk ederken, otel çalışanlarının kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken olay yerine gelen çok sayıda ekip kontrol amaçlı çalışma başlattı.
BATTANİYEYE SARIP DIŞARI ÇIKARDI
Otelde kalan birkaç turist panikle dışarı çıkarken 5'nci katında kalan turist bir baba dumandan etkilenmesin diye çocuğunu battaniyeye sarıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri kontrollerini tamamlayıp ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlattı.