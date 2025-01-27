Beyoğlu'ndaki otelde yangını fark eden turist, kızını battaniyeye sararak dışarı çıktı. (DHA)

BATTANİYEYE SARIP DIŞARI ÇIKARDI

Otelde kalan birkaç turist panikle dışarı çıkarken 5'nci katında kalan turist bir baba dumandan etkilenmesin diye çocuğunu battaniyeye sarıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri kontrollerini tamamlayıp ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlattı.