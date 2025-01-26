Yozgat’ta otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı

Sürücü O.İ. ile araçta bulunan D.C.K., H.S. ve H.C.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.