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Yozgat'ta otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.01.2025 23:20
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Yozgat’ta otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobilin üst geçide çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

O.İ. (20) idaresindeki 19 EK 825 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Ankara istikametinden şehir merkezine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak Şehit Mahmut Turan Üst Geçidi'nin ayağına çarpıp yan yattı.

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralıYozgat’ta kontrolden çıkan otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı

Sürücü O.İ. ile araçta bulunan D.C.K., H.S. ve H.C.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Yozgat’ta otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı Yozgat’ta otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı Yozgat’ta otomobil üst geçide çarptı: 4 yaralı

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