Bolu Kartalkaya'da 78 canımızın hayatına neden olan otel yangınının izleri sürüyor. Soruşturma devam ederken hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri ise yürekleri dağlıyor. Yaşanan yangında hayatını kaybeden Akişli ailesinin ardından geriye bıraktıkları özlem dolu gurbet hikayesi ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Almanya'da bir lojistik firmasında yönetici olarak çalışan Şenol Akişli, İstanbul'da yaşayan kızı Mina Akişli ile 1 yıldır görüşmüyordu. Eşinden yıllar önce ayrılan baba Akişli, kızını görmek için sömestr tatilinde yurda döndü. Okulların kapanmasını fırsat bilen baba, kızıyla vakit geçirebilmek için Türkiye'ye gelerek Mina'nın babaannesi ile birlikte Bolu Kartalkaya'ya kış tatiline çıktı.

KIZI KAR İSTEDİĞİ İÇİN KARTALKAYA'YA GİTTİLER

Türkiye'ye gelmeden önce kızıyla görüşen Baba Şenol Akişli, Mina'ya nereye gitmek istediğini sordu. Küçük kız babasına "Kar tatili" istediğini söylemesi üzerinde tatil planı Bolu Kartalkaya'ya yapıldı. Akişli, kızının isteğini yerine getirip Grand Kartal Otel'de rezervasyon yaptırdı ve Antalya Alanya'da olan annesi Gülçin Akişli'yi İstanbul'a çağırarak kiraladıkları araçla otelin yolunu tuttu.