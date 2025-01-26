1 yıldır görüşmüyorlardı: Hediye kar tatili sonları oldu
Bolu Kartalkaya'ya kar tatili için giden Akişli ailesinin acı hikayesi ölümlerinin ardından ortaya çıktı. 1 yıldır görüşmeyen Şenol Akişli'nin kızına hediye ettiği kar tatilleri sonları oldu. Yaşanan yangında ailenin 3 ferdi hayatını kaybetti.
Bolu Kartalkaya'da 78 canımızın hayatına neden olan otel yangınının izleri sürüyor. Soruşturma devam ederken hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri ise yürekleri dağlıyor. Yaşanan yangında hayatını kaybeden Akişli ailesinin ardından geriye bıraktıkları özlem dolu gurbet hikayesi ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Almanya'da bir lojistik firmasında yönetici olarak çalışan Şenol Akişli, İstanbul'da yaşayan kızı Mina Akişli ile 1 yıldır görüşmüyordu. Eşinden yıllar önce ayrılan baba Akişli, kızını görmek için sömestr tatilinde yurda döndü. Okulların kapanmasını fırsat bilen baba, kızıyla vakit geçirebilmek için Türkiye'ye gelerek Mina'nın babaannesi ile birlikte Bolu Kartalkaya'ya kış tatiline çıktı.
KIZI KAR İSTEDİĞİ İÇİN KARTALKAYA'YA GİTTİLER
Türkiye'ye gelmeden önce kızıyla görüşen Baba Şenol Akişli, Mina'ya nereye gitmek istediğini sordu. Küçük kız babasına "Kar tatili" istediğini söylemesi üzerinde tatil planı Bolu Kartalkaya'ya yapıldı. Akişli, kızının isteğini yerine getirip Grand Kartal Otel'de rezervasyon yaptırdı ve Antalya Alanya'da olan annesi Gülçin Akişli'yi İstanbul'a çağırarak kiraladıkları araçla otelin yolunu tuttu.
1 YILLIK HASRET ACI SONLA BİTTİ
Cumartesi günü kar tatili için yola çıkan Şenol Akişli, annesi ve kızını İstanbul'dan alarak Bolu'ya ulaştı. Ardından Grand Kartal Otel'de 7005 numaralı odaya yerleşti. 5 gün boyunca kızıyla hasret gidermeyi planlayan baba, tatillerinin 3'üncü gününde yangına yakalandı. Karne hediyesi olarak gittikleri kar tatilinde Salı günü saat 03:30 sıralarında başlayan otel yangını 3 kişilik Akişli ailesini yok etti.
EN ACI KARNE HEDİYESİ
Kartalkaya'daki otel yangınında Şenol Akişli, Mina Akişli ve Gülçin Akişli'nin cenazesi İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Mezarlığı'na gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Mina Akişli'nin dayısı Yücel Kaplan yaptığı açıklamasında; "En acı karne hediyesiydi" demekle yetindi. Yangın faciasının ardından geriye Şenol Akişli'nin otel önünde çekilen fotoğrafı kaldı.