Tekirdağ’da piyasaya sahte para süren 2 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğünü belirlediği Y.E. ve E.İ.'yi takibe aldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ev ve araçlarındaki aramada 193 adet 200 liralık sahte banknot olmak üzere toplam 38 bin 600 TL sahte para ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Y.E.'nin incelemesinde Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Y.E. ve E.İ., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı