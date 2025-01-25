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Sultanhisar'da bozulan yollar yeniden yapıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 15:52
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Sultanhisar’da bozulan yollar yeniden yapıyor

Sultanhisar Belediyesi Develikuyu mevkiindeki bozulan yolları yeniden yaparak, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamalarını hedefliyor.

Sultanhisar Belediyesi ekipleri bölgedeki yol yapım ve onarım çalışmalarına hızla başlarken, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yıldırımkaya yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Yıldırımkaya, vatandaşların günlük hayatlarını daha rahat sürdürebilmesi için her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Vatandaşlar da, yapılan bu iyileştirmelerden memnuniyetlerini dile getirerek Sultanhisar Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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