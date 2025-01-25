Hafif ticari araç ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik merkez, Teyfikbey Caddesi ile Gülistan Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki Ömer D. idaresindeki 34 EVL 682 plakalı hafif ticari araç, Gülistan Sokak'tan bulvar istikametine seyir halindeki E.Ç. idaresindeki 54 AHT 273 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazanda kontrolden çıkan 54 AHT 273 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çıkarak durabilirken, araç içinde yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.