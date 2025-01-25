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Buharkent'te balıkçılığa yönelik denetimler devam ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 11:21
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Buharkent’te balıkçılığa yönelik denetimler devam ediyor

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar ve işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün su ürünleri avcılığı ve satışına yönelik denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Selli'nin de katıldığı yasa dışı avcılıkla mücadele ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, su ürünleri avcılığı yapan işletmelerin yasal düzenlemelere uygunluğu, av yasağına riayet edilip edilmediği ve satış yapılan ürünlerin tescil belgelerinin kontrolü yapıldı. Ayrıca, su ürünleri satış noktalarındaki hijyen şartları da denetlendi.
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