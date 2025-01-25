Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza; dün gece Bilecik merkez Eski Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerinden Dedeoğlu Caddesine seyir halindeki Nazif Furkan K., idaresindeki 11 ACD 575 plakalı motosiklet, karayolları istikametine seyir halindeki Onur T. idaresindeki 11 ABG 271 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Nazif Furkan K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.