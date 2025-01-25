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Bağcılar'da başkasına benzetildiği için darbedilip bıçaklanan kişi öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 15:54
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Bağcılar’da başkasına benzetildiği için darbedilip bıçaklanan kişi öldü

Bağcılar'da, bir kişinin başkasına benzetilerek öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde önceki gün, Suriye uyruklu şüpheliler, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişiye benzettikleri Veysel Şirin'i (27) darbedip bıçakladı. Şirin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde 3 kişi tarafından Veysel Şirin'in darbedildiği ve bıçaklandığı anlar yer alıyor.
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