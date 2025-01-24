Sarıyer’de feci kaza! 6 araca çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan 34 MK 0398 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kimlik bilgileri öğrenilemeyen hafif yaralı 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle kısa bir süreliğine cadde üzerinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan 7 otomobilin yoldan kaldırılması ve yol temizliğinin yapılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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