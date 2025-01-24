Kocasının bıraktığı muhtarlık bayrağını karısı devraldı

Şuhut ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Fehmi Metin Peynirci geçtiğimiz haftalarda kansere yeni düşerek vefat etti. Peynirci'nin vefatı sonrası İlçe Seçim Kurulu kararıyla mahalleli yeni muhtarını seçmek için geçtiğimiz hafta sonu sandık başına gitti. 224 seçmenin bulunduğu mahallede 4 muhtar adayı yarışırken, Peynirci yapılan oylama sonrası rakiplerinden arasından sıyrılarak aldığı 101 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu. Kansere yenik düşen kocasının yerine seçilen Peynirci İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı.