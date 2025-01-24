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Kick boks şampiyonasında ortalık fena karıştı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 10:10
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Kick boks şampiyonasında ortalık fena karıştı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. 4 hakemin yaralandığı olaylara karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Dün akşamki bir karşılaşmada, bir sporcunun hakem tarafından diskalifiye edilmesi sonucu başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ringde başlayan kavga salona taşarken bir kişi hakemi yumrukladı. Salonda yaşanan arbedede 4 hakem yaralanırken, olaylara karışan 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı hakemler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

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Kick boks şampiyonasında ortalık fena karıştı Kick boks şampiyonasında ortalık fena karıştı Kick boks şampiyonasında ortalık fena karıştı
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