İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın! Alevler bir anda sardı
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İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısında bulunan tekstil atölyesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'da saat 14.40 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor. Yangına, 52 araç 139 personel müdahale ediyor.