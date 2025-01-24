İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.