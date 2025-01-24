24 Ocak 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 10:37 Güncelleme: 24.01.2025 10:44
ABONE OL
İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yağışlar gece saatlerinde kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken İstanbul'da gündüz 10°C, gece 4°C, Ankara'da karla birlikte 4°C ila 0°C, İzmir'de ise 12-15°C sıcaklık bekleniyor. İşte detaylar...

Yurdun genelinde kış etkisini hissettirmeye başladı. Soğuk hava dalgası özellikle iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde etkili olurken, sahil şehirlerinde yağışlar aralıklarla devam ediyor.

İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

İstanbul: Marmara Bölgesi'nde yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşacak olan yağışlar, trafikte aksamalara neden olabilir. Hava sıcaklığı gündüz 10°C, gece ise 4°C civarında.

Ankara: İç Anadolu'nun başkenti kar yağışı ile güne merhaba diyor. Gün boyunca aralıklarla devam edecek kar yağışının etkisiyle şehirde beyaz örtü oluşabilir. Sıcaklıklar gündüz 4°C, gece ise 0°C'ye kadar düşecek. Sürücüler buzlanma riskine karşı uyarıldı.

İzmir: Ege Bölgesi'nde nispeten ılıman bir hava hakim. Şehirde aralıklarla yağmur görülecek ancak sıcaklıklar 12-15°C arasında seyredecek. Özellikle rüzgârlı hava, sahil kesimlerinde etkisini hissettirebilir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat İstanbul’a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör