İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı! Akşam saatlerine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yağışlar gece saatlerinde kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken İstanbul'da gündüz 10°C, gece 4°C, Ankara'da karla birlikte 4°C ila 0°C, İzmir'de ise 12-15°C sıcaklık bekleniyor. İşte detaylar...
Yurdun genelinde kış etkisini hissettirmeye başladı. Soğuk hava dalgası özellikle iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde etkili olurken, sahil şehirlerinde yağışlar aralıklarla devam ediyor.
ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul: Marmara Bölgesi'nde yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşacak olan yağışlar, trafikte aksamalara neden olabilir. Hava sıcaklığı gündüz 10°C, gece ise 4°C civarında.
Ankara: İç Anadolu'nun başkenti kar yağışı ile güne merhaba diyor. Gün boyunca aralıklarla devam edecek kar yağışının etkisiyle şehirde beyaz örtü oluşabilir. Sıcaklıklar gündüz 4°C, gece ise 0°C'ye kadar düşecek. Sürücüler buzlanma riskine karşı uyarıldı.
İzmir: Ege Bölgesi'nde nispeten ılıman bir hava hakim. Şehirde aralıklarla yağmur görülecek ancak sıcaklıklar 12-15°C arasında seyredecek. Özellikle rüzgârlı hava, sahil kesimlerinde etkisini hissettirebilir.
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