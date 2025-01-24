24 Ocak 2025, Cuma
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Hatay'da firari 4 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 09:47
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Hatay’da firari 4 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 4 şüpheli Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde yakalandı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar kapsamında şüpheliler gözaltına alınarak, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hatay'da haklarında arama kararı bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Buna göre haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerine düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalandı.

Çalışmalarda; özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, şantaj ve kadına karşı tehdit suçlarından toplamda 3 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan B.S., Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.H., Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan N.K., Alkolü araç kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Ş.Ş.C. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'da haklarında arama kararı bulunan firari 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi (İHA) Hatay'da haklarında arama kararı bulunan firari 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi (İHA)

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hatay’da firari 4 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı Hatay’da firari 4 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı Hatay’da firari 4 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı
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