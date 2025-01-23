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Beşiktaş'ta mangal sobasında ateş yakıp uyuyan kişiler hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 09:48 Güncelleme: 23.01.2025 09:49
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Beşiktaş’ta mangal sobasında ateş yakıp uyuyan kişiler hayatını kaybetti

Beşiktaş’ta prefabrik evde kalan kâğıt toplayıcı kardeşler Efe ve Mesut Yıldız, ısınmak için mangal sobasında ateş yakıp uyudu. Olay öncesi bonzai kullandıkları belirlenen kardeşler, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta boş arazideki prefabrik evde ısınmak için mangal sobasında ateş yakıp yatan kağıt toplayıcı Efe ve Mesut Yıldız kardeşler, ölü bulundu. Dumandan zehirlendikleri belirlenen iki kardeşin yattığı yerde polis, bonzai kalıntıları ele geçirdi.

BONZAİ İÇİP MANGAL SOBASINDA ATEŞ YAKTILAR

Olay, 21 Ocak Salı günü saat 15.00 sıralarında Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki prefabrik evde kalan kağıt toplayıcı Efe Yıldız, Mesut Yıldız ve arkadaşları Hasan Aygun, iddiaya göre gece saatlerinde bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde içtikten sonra ısınmak için mangal sobada ateş yaktı.

Beşiktaş'ta iki kardeş prefabrik evde ölü bulundu (DHA)Beşiktaş'ta iki kardeş prefabrik evde ölü bulundu (DHA)

DUMANDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Uyuyan 3 arkadaştan Hasan Aygun, sabah saatlerinde duman kokusundan uyandı. Hareketsiz yatan iki kardeşi uyandırmak istedi. Ancak iki kardeşin hareket etmemesi üzerine Hasan Aygun, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Mangal sobada ateş yakıp yatan kağıt toplayıcı Efe ve Mesut Yıldız kardeşler, ölü bulundu. (DHA)Mangal sobada ateş yakıp yatan kağıt toplayıcı Efe ve Mesut Yıldız kardeşler, ölü bulundu. (DHA)

POLİS EVDE BONZAİ KALINTILARI BULDU

Ayrıca ekiplerin evde yaptığı incelemede iki kardeşin yattıkları odada bonzai kalıntıları bulundu. Çalışmaların ardından iki kardeşin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Aygun ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Beşiktaş’ta mangal sobasında ateş yakıp uyuyan kişiler hayatını kaybetti Beşiktaş’ta mangal sobasında ateş yakıp uyuyan kişiler hayatını kaybetti Beşiktaş’ta mangal sobasında ateş yakıp uyuyan kişiler hayatını kaybetti
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