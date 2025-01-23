Beşiktaş’ta mangal sobasında ateş yakıp uyuyan kişiler hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta iki kardeş prefabrik evde ölü bulundu (DHA)

DUMANDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Uyuyan 3 arkadaştan Hasan Aygun, sabah saatlerinde duman kokusundan uyandı. Hareketsiz yatan iki kardeşi uyandırmak istedi. Ancak iki kardeşin hareket etmemesi üzerine Hasan Aygun, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.