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Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun yapıldı: 320 yıla kadar hapisleri istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 10:49 Güncelleme: 22.01.2025 10:52
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Umre vaadiyle 25 milyonluk vurgun yapıldı: 320 yıla kadar hapisleri istendi

Sosyal medya üzerinden verdiği reklamlarla Umre'ye gitmek isteyen vatandaşları bulan seyahat acentesi sahibi Hüseyin K. kurduğu dolandırıcılık ağı ile 32 vatandaşı mağdur etti. Yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yapan 4 kişilik grup, dini değerleri kullanarak belirtilen tarihte kimseyi Umre'ye göndermeyince vatandaşlar dolandırıldığını anladı. Mağdurlar adliyeye giderek şikayetçi olurken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede acente sahibi Hüseyin K. ve birlikte hareket ederek iş birliği yaptığı tespit edilen Okan K. (32), Resul K. (54) ve Songül K. (50) hakkında ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Bahçelievler'de Umre'ye gitmek isteyen vatandaşları sosyal medya üzerinden bularak Umre'ye gitme hayallerini kullanarak dini değerleri istismar edildi. Sabah'ın haberine göre seyahat acentesi sahibi Hüseyin K., sosyal medya üzerinden reklam ve ilanlar vererek Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlara ulaştı ve rezervasyon oluşturan kişilerde ücret talep etti. Aralarında 32 vatandaşın bulunduğu mağdurlara Umre'ye gidecekleri tarihi belirlenmesine rağmen vatandaşları Umre'ye götürmeyince gerçek ortaya çıktı. Vatandaşlar acente tarafından oyalandıklarını fark etmeleri üzerine dolandırıldıklarını anladılar ve adliyeye giderek seyahat acentesinden şikayetçi oldular.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Umre'ye gitme hayalleri istismar edilen 32 vatandaş soluğu adliyede alırken konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından acente sahibi Hüseyin K. hakkında soruşturma başlatıldı. Acente sahibi başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianamede Hüseyin K. ile beraber hareket ettiği tespit edilen Okan K., Resul K. ve Songül K.'nın 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapislerini talep edildi. İddianamede Hüseyin K.'nın 32 mağdurdan toplamda yaklaşık 25 milyon TL para haksız kazanç elde ettiği yer aldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

Seyahat acentesi sahibi Hüseyin K. (Sabah) Seyahat acentesi sahibi Hüseyin K. (Sabah)

DOLANDIRICILIĞI "ALAKAM YOK" DİYEREK İNKAR ETTİ

Açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan seyahat acentesi sahibi Hüseyin K. dolandırıcılıkla ilgili suçlamaları reddetti. Hüseyin K. "Suçlamaları kabul etmiyorum. Serdar A. ile Umre seyahat acentesi işletiyorum. Dolandırıcılık ile alakam yok. Ortağım Serdar'ın hesaplarda ne kadar para olduğunu sürekli sorması üzerine gelen paraları önce bir bahis sitesine sonra da kendime ait banka hesabına aktarıyorum. Mağdur olan kim varsa parasını ödeyeceğim" dedi.

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