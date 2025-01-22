Balıkesir'in Edremit ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi Ülkü Yolu'nda yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı. İ.Ö. yönetimindeki 26 VF 908 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halinde ilerlerken yolda isale boru hattının patlaması sonucunda açılan çukura düştü.

HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Çukurun açılması sonucu hafriyat kamyonu devrilirken çevredeki vatandaşlar 112 sağlık, itfaiye, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri tarafından kaza yerine yönlendirilen iş makinesi, yola dökülen molozları kaldırma çalışmalarına başladı. Olay yerine gelen ekipler devrilen hafriyat kamyonunu kurtarmak için harekete geçerken uzun uğraşların sonunda araç mahsur kaldığı çukurdan çıkarıldı. Şoförün sağlık durumu ise bilinmiyor.

YOLUN BİR ŞERİDİ TRAFİĞE KAPATILDI

Edremit Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada söz konusu isale hattının daha önce de Edremit Çayı'na döküldüğünü ve yaklaşık 1 hafta önce BASKİ ekiplerince hattın yönünün değiştirilerek Ülkü Yolu'nun altından geçen yağmur suyu giderlerine verilmesi sonucu yolun çöktüğü belirtildi.