Adana'nın Feke ilçesinde kan donduran hırsızlık olayı meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk (53), tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı kadının kolundaki altın bilezikleri çalan şüphelinin ise komşusu olduğu ortaya çıktı.

Olay 22 Aralık 2024 gecesi Feke ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız olan Müyesser Kızıloluk (53), eve gelen hırsızın saldırısına uğrayarak darp edildi. Saldırgana karşı direnen Kızıloluk, kolundaki 2 bileziği vermemek için var gücüyle mücadele ederken hırsız, kadının cep telefonunu da çalarak tabancayla yaraladı. Kadın boynundan tabancayla vurularak yaralanırken, çevredekiler silah sesini duymasıyla 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralanan Müyesser Kızıloluk (53), olay yerine gelen ambulansla ilk olarak Feke Devlet Hastanesi'ne sonrasında Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kızıloluk, müdahalelerin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Müyesser Kızıloluk'un (53) hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HIRSIZ "KOMŞU" ÇIKTI!

Yaşanan olayla ilgili Feke Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Amirliği ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği harekete geçti. Ekipler tarafından özel ekip kurulmasının ardından çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Müyesser Kızıloluk'un evinin baktığı sokakta komşusu Mustafa Kaan Ergen'in girdiği tespit edildi.

ALTINLARI BOZDURURKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli Ergen, 17 Ocak'ta otomobiliyle Feke'den Kozan ilçesine, sonrasında Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gitti. Ardından Gaziantep'e doğru yola çıkan Ergen'in otomobili Nurdağı ilçesinde bozuldu. Çekiciyle aracını Gaziantep'in Şahinbey ilçesine çektiren Ergen, çaldığı bilezikleri çarşıda bir kuyumcuda 84 bin liraya bozdurdu. Altınların parasını aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalanan Ergen, sorgulanmak için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ergen'in altınları bozdurduğu ve gözaltına alındığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.