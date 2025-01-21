Eyüpsultan'da korkunç olay: Varan Gölü çöplüğe döndü yüzlerce balık telef oldu
İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Varan Gölü'ne iddiaya göre göle bırakılan atık su, binlerce balığın telef olmasına neden oldu. Göle gelen vatandaşlar ölen balıklar ve pis kokudan şikayetçi olurken o görüntüler dron kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Varan Gölü'nde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Göl kıyısına gelen vatandaşların iddiasına göre; göle bırakılan atık suyun fabrikanın bulunduğu noktadan akarak göle karışması binlerce balığın canına mal olurken çevreye kötü koku yaydığı görüldü.
Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'nde artan balık ölümleri vatandaşları paniğe sürüklüyor. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre göle bırakılan kanalizasyon atıkları balıkların ölümüne ve çevrede kötü koku yayılmasına neden oluyor. Atık suyun fabrikaların bulunduğu noktadan akarak göle karıştığı anlar dron kamerasıyla görüntülendi. Çekilen görüntülerde fabrikaların bulunduğu noktada oluşan dere yatağı gibi bir oluşumdan pis suyun aktığı ve dere yatağıyla birleştiği görülürken vatandaşlar durumdan şikayet ediyor. Varan Gölü'nde binlerce ölü balığın kıyıya vurmasının yanı sıra gölde gözle görülür renk değişiminin halk sağlığı açısından oluşturduğu tehdit dikkat çekiyor.
"YUKARIDAKİ MAHALLENİN LAĞIM SULARI BAĞLANMIŞ"
Yaşanılan durum hakkında suç duyusunda bulunarak şikayetçi olduğunu beyan eden Muhlis Güney isimli mahalle sakini, "Bu gölden zaman zaman su çalıyorlardı ben bu noktada şikayetçi oldum. Burada bir at çiftliği var geldiler inceleme yaptılar onlarla alakalı olmadığı ortaya çıktı. Burada benim bin dönüm arazim var bu nedenle bende şikayetçi oldum. İleride bir depo yapmışlar buradan su çalıyorlarmış mahkemeyi de kazandım bu konuda. Yukarıdaki mahallelerin lağım sularını buraya bağlamışlar. Pis sular buraya aktığı için ölümler oluyor. Burada belediye ekipleri, İSKİ ekipleri inceleme yaptılar ama bize bir açıklama yapmadılar" şeklinde konuştu.
"GÖLDEKİ RENK DEĞİŞİMİNİN SEBEBİ İŞLETMENİN ATIĞINDAN OLMUŞ OLABİLİR"
Göl kıyısına vakit geçirmek için gelen Muhammet Gülten isimli başka bir vatandaş ise, "Zaman zaman arkadaşlarımızla geliyorduk. Son zamanlarda hoş olmayan böyle bir görüntü gördük. İlgilenen kimse de yok buraya son 3 haftada dört kere falan geldim. Burası böyle pis bir yer değildi çöpler falan yoktu. Burası bir fabrika veya bir işletmenin atığından veya bir kimyasaldan olmuş olabilir rengi de çok kötü durumda. Bunlarda canlı hayvanlar birilerinin ilgilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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