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Otoyolda durdurulan tırdan ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon TL

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 12:57 Güncelleme: 20.01.2025 12:59
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Otoyolda durdurulan tırdan ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon TL

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde durdurulan tırın dorsesinden piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor.

OTOYOLDA DURDURULAN TIRDAN ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda, durumundan şüphelenilerek takibe alınan A.E. (32) kontrolündeki tır Akyazı ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde durduruldu. Çekici ve dorse kısmında yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuya ilişkin adli işlemlere başlanıldı.

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