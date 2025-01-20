Otoyolda durdurulan tırdan ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon TL

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor.

Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda, durumundan şüphelenilerek takibe alınan A.E. (32) kontrolündeki tır Akyazı ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde durduruldu. Çekici ve dorse kısmında yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuya ilişkin adli işlemlere başlanıldı.