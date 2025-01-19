Ulucami civarından kayboldu 11 gün sonra cansız bedeni Uludağ’ın eteklerinde dron ile bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan Sönmez ailesinin bireyi olan Necmettin Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez (75) ile evden ayrılıp Kapalı Çarşıya geldi. Burada alışveriş yaparken baba-oğul kalabalıkta birbirini kaybetti. Yaşlı adam oğlunu bulmak için uğraşsa da zihinsel engelli oğlundan haber alamayınca karakola koştu. İhbarda bulunan adam; kayıp oğlunu bulmak için torunu ve ailesiyle de yola koyuldu. Kendisinden haber alamayan aile sakinleri, kaybolan Necmettin Sönmez'in fotoğraflarını sokak ve caddelere asarak bulunması için seferber oldu.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonrası aile yakınlarına ulaşan bir vatandaş, şahsın Zeyniler köyünde görüldüğünü 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete jandarma, AFAD, NAK, ANDA ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Kayıp adamın arama çalışları, aralıksız devam etti.

Arama kurtarma ekipleri, nöbetleşe olarak Sönmez'i arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün öğle saatlerinde ormanda dron ile yapılan aramalarda, Yıldırım İlçesi Zeyniler Mahallesi Kaplıkaya Deresi'ne yoğunlaşıldı. Necmettin Sönmez'e ait olduğu cansız beden derenin içerisinde AFAD ekiplerince ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.