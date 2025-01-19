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Kocaeli D-100'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 12:45
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Kocaeli D-100’de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde bariyerler çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-100'ün İstanbul istikameti Körfez Barbaros Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

D-100'DE MOTOSİKLET KAZASI 1 ÖLÜ

Edinilen bilgiye göre, Muharrem Türk idaresindeki 34 HOA 039 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muharrem Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Türk'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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