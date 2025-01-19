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Kars'ta kömürlükte çıkan yangın korkuttu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 15:06 Güncelleme: 19.01.2025 15:06
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Kars’ta kömürlükte çıkan yangın korkuttu

Kars'ta kömürlükte çıkan yangın korkuttu. Kömürlükte bulunan hayvanlar ise yanarak telef oldu.

Olay, Kars merkez Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülselam Tepe'ye ait olan kömürlükte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek önce kontrol altına aldı, daha sonra ise soğutma çalışması yaptı. Yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Öte yandan yangının kömürlükte bulunan sobadan çıktığı belirlendi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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