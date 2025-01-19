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İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 14:05 Güncelleme: 19.01.2025 14:06
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İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümünde çıktı.

ARNAVUTKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında otomobilin sürücüsü araçtan indi. Kısa süre içinde araç alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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