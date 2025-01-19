Hatay’da 59 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 59 yabancı uyruklu yakalandı.



Hatay ve Yayladağı cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.



Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 59 yabancı uyruklu yakalandı.



Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladıkları öne sürülen 29 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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