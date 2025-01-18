Yanan cami yeniden inşa edilecek

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık Köyü'nde 3 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangın sonucu zarar gören camide Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve diğer protokol üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.



Vali Selçuk Aslan, caminin yeniden vatandaşlarımızın hizmetine kazandırılması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.



Milletvekili Ercan Öztürk ise "Hemşehrilerimize yakışır hem modern hem de geniş kapasiteye sahip yeni bir cami inşa etme kararı aldık. İnşallah el birliğiyle köyümüzün manevi değerini ayağa kaldıracak eseri en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerinde bulundu.

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