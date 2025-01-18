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Niğde'de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2025 15:26
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Niğde’de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'de kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

H.K. (29) idaresindeki 51 ABD 523 plakalı kamyon, Altunhisar-Çiftlik yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü H.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan E.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

H.K'nin cenazesi, Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Niğde’de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Niğde’de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Niğde’de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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