Niğde’de devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

H.K. (29) idaresindeki 51 ABD 523 plakalı kamyon, Altunhisar-Çiftlik yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü H.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kazada yaralanan E.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



H.K'nin cenazesi, Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN