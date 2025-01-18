İlkan Karaman’ın acılı babası konuştu!

İlkan Karaman'a otomobili ile çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder

İLKAN MEZARDA RAHAT UYUYACAK

Baba İlhan Karaman, "Sürücünün tutuklanmasıyla oğlum İlkan artık mezarında rahat uyuyacak. Katil hak ettiği cezayı alsın. Evladımı benden aldı. O da rahat etmesin. Cezasını çeksin. Hukuki süreç henüz bitmedi. 14 Mart'ta mahkeme var. Takipçisi olacağız" dedi.

İLKAN'I OĞLUM GİBİ SEVERDİM

İlhan Karaman'ın eşi Ebru Karaman da, "İlkan'ı oğlum gibi severdim. Annelik doğurmakla olmuyor. İlkan çok bambaşka evlattı. Kendi evladımdan ayırmadım. Sürücünün yeniden tutuklanmasına çok sevindim. Kötünün iyisini yaşamaya çalışıyoruz. Acımıza acı katan, bizi bu zorlu sürece sürükleyen sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. Türkiye seferber oldu. Allah herkesten razı olsun. Yüreğimiz çok acılı. Hayatımız kazanın yaşandığı Eylül ayı öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyor. Onu çok seviyorum. Özlüyorum. Oğulcan ile sır sırta vermişlerdi. Birbirlerini destekliyorlardı. Beraber spor okulu kuracaklardı. Kısmet olmadı. Kısmet olursa biz onun adına yapacağız" dedi.