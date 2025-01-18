İlkan Karaman'ın acılı babası konuştu!
Muğla'da alkollü sürücü Emre Ali Önder'in çarparak ölümüne neden olduğu milli basketbolcu İlkan Karaman'ın acılı babası İlhan Karaman duygularını paylaştı. Acılı baba Karaman, oğlunun en büyük hayalini paylaşırken, 'Kendi gibi sporcular yetiştirmek istiyordu. En büyük hayali spor okulu açmaktı. İlkan'ın hayalini eşim ve küçük oğlumla birlikte gerçekleştireceğiz' dedi.
Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden geçen yıl 8 Eylül'de saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı.
Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı. Geçtiğimiz hafta tahliye edilen Önder hakkında daha sonra tekrar yakalama kararı çıkartıldı ve tutuklandı.
ACILI BABA DUYGULARINI PAYLAŞTI
İlkan Karaman'ın Tekirdağ'da yaşayan babası İlhan Karaman, duygularını ile paylaştı.
Acılı baba Karaman, "Oğlumun katilinin tutuklanması bir nebze olsun acımı azalttı. Ne olursa olsun oğlum geri gelmeyecek. Ancak sürücünün tutuklanması benim ve sevenlerinin yüreğine su serpti. Katil artık elini kolunu sallayarak gezemeyecek. Sürücünün tahliye olması acımıza acı katmıştı. Yeniden tutuklanmasıyla rahatladık. İnşallah en ağır cezaya çarptırılır. Tek temennimiz bu. Adaletin yerini bulsun istiyoruz." dedi.
İLKAN MEZARDA RAHAT UYUYACAK
Baba İlhan Karaman, "Sürücünün tutuklanmasıyla oğlum İlkan artık mezarında rahat uyuyacak. Katil hak ettiği cezayı alsın. Evladımı benden aldı. O da rahat etmesin. Cezasını çeksin. Hukuki süreç henüz bitmedi. 14 Mart'ta mahkeme var. Takipçisi olacağız" dedi.
İLKAN'I OĞLUM GİBİ SEVERDİM
İlhan Karaman'ın eşi Ebru Karaman da, "İlkan'ı oğlum gibi severdim. Annelik doğurmakla olmuyor. İlkan çok bambaşka evlattı. Kendi evladımdan ayırmadım. Sürücünün yeniden tutuklanmasına çok sevindim. Kötünün iyisini yaşamaya çalışıyoruz. Acımıza acı katan, bizi bu zorlu sürece sürükleyen sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. Türkiye seferber oldu. Allah herkesten razı olsun. Yüreğimiz çok acılı. Hayatımız kazanın yaşandığı Eylül ayı öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyor. Onu çok seviyorum. Özlüyorum. Oğulcan ile sır sırta vermişlerdi. Birbirlerini destekliyorlardı. Beraber spor okulu kuracaklardı. Kısmet olmadı. Kısmet olursa biz onun adına yapacağız" dedi.