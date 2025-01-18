İki motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kaza; Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Fehmi Boztepe caddesi istikametine seyir halindeki Mevlüt M.'nin kullandığı 09 ANZ 159 plakalı motosiklet kavşak sistemine geldiğinde 8509 sokaktan Nurhan K.'nın kullandığı 07 BKK 260 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan 09 ANZ 159 plakalı motosiklet sürücüsü Mevlüt M. ile diğer motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet B. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜYE VE MOTOSİKLET SAHİBİNE AYRI AYRI CEZA KESİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazanan ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen Nurhan Koç'a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL para cezası uygulandı.